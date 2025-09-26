Рейтинг@Mail.ru
Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:21 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/turisty--2044594177.html
Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле
Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле - РИА Новости, 26.09.2025
Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле
Часть потолка обрушилась в пятницу в ресторане отеля Transatlantik Hotel&SPA в турецком Кемере, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в отеле. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:21:00+03:00
2025-09-26T15:21:00+03:00
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
кемер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Часть потолка обрушилась в пятницу в ресторане отеля Transatlantik Hotel&amp;SPA в турецком Кемере, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в отеле. "Да, сегодня в ресторане отеля обрушилась небольшая часть потолка, никто не пострадал", - сообщили в гостинице. Собеседница агентства отметила, что проблем в работе ресторана не возникло, туристы продолжают отдых в гостинице. Ассоциация туроператоров России (АТОР) также опровергла информацию о том, что произошло обрушение потолка на туристов. "Как сообщили одному из туроператоров в отеле Transatlantik Hotel&amp;SPA, где произошел инцидент, упала легкая пластиковая панель подвесного потолка. Туристы не пострадали, так как в этот момент в помещении их не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. Там также подчеркнули со ссылкой на туроператоров, что жалоб от туристов, отдыхающих сейчас в отеле, не было.
https://ria.ru/20250921/turtsiya-2043408193.html
https://ria.ru/20250911/phuket-2041183908.html
кемер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6fa142da26056dba6635a544f05bb3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ассоциация туроператоров россии (атор), кемер, в мире
Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Кемер, В мире
Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле

Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле в Кемере

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Часть потолка обрушилась в пятницу в ресторане отеля Transatlantik Hotel&SPA в турецком Кемере, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в отеле.
"Да, сегодня в ресторане отеля обрушилась небольшая часть потолка, никто не пострадал", - сообщили в гостинице.
Машины скорой помощи, Турция - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Экспертиза не нашла криминала в смерти россиянина в Стамбуле
21 сентября, 23:05
Собеседница агентства отметила, что проблем в работе ресторана не возникло, туристы продолжают отдых в гостинице.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) также опровергла информацию о том, что произошло обрушение потолка на туристов.
"Как сообщили одному из туроператоров в отеле Transatlantik Hotel&SPA, где произошел инцидент, упала легкая пластиковая панель подвесного потолка. Туристы не пострадали, так как в этот момент в помещении их не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
Там также подчеркнули со ссылкой на туроператоров, что жалоб от туристов, отдыхающих сейчас в отеле, не было.
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
На Пхукете умер россиянин
11 сентября, 13:21
 
ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)КемерВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала