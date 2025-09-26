https://ria.ru/20250926/turisty--2044594177.html
Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Часть потолка обрушилась в пятницу в ресторане отеля Transatlantik Hotel&SPA в турецком Кемере, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в отеле. "Да, сегодня в ресторане отеля обрушилась небольшая часть потолка, никто не пострадал", - сообщили в гостинице. Собеседница агентства отметила, что проблем в работе ресторана не возникло, туристы продолжают отдых в гостинице. Ассоциация туроператоров России (АТОР) также опровергла информацию о том, что произошло обрушение потолка на туристов. "Как сообщили одному из туроператоров в отеле Transatlantik Hotel&SPA, где произошел инцидент, упала легкая пластиковая панель подвесного потолка. Туристы не пострадали, так как в этот момент в помещении их не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. Там также подчеркнули со ссылкой на туроператоров, что жалоб от туристов, отдыхающих сейчас в отеле, не было.
