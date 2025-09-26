https://ria.ru/20250926/turisty--2044594177.html

Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле

Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле - РИА Новости, 26.09.2025

Туристы не пострадали при обрушении части потолка в турецком отеле

Часть потолка обрушилась в пятницу в ресторане отеля Transatlantik Hotel&SPA в турецком Кемере, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в отеле. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:21:00+03:00

2025-09-26T15:21:00+03:00

2025-09-26T15:21:00+03:00

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

кемер

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg

СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Часть потолка обрушилась в пятницу в ресторане отеля Transatlantik Hotel&SPA в турецком Кемере, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в отеле. "Да, сегодня в ресторане отеля обрушилась небольшая часть потолка, никто не пострадал", - сообщили в гостинице. Собеседница агентства отметила, что проблем в работе ресторана не возникло, туристы продолжают отдых в гостинице. Ассоциация туроператоров России (АТОР) также опровергла информацию о том, что произошло обрушение потолка на туристов. "Как сообщили одному из туроператоров в отеле Transatlantik Hotel&SPA, где произошел инцидент, упала легкая пластиковая панель подвесного потолка. Туристы не пострадали, так как в этот момент в помещении их не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. Там также подчеркнули со ссылкой на туроператоров, что жалоб от туристов, отдыхающих сейчас в отеле, не было.

https://ria.ru/20250921/turtsiya-2043408193.html

https://ria.ru/20250911/phuket-2041183908.html

кемер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ассоциация туроператоров россии (атор), кемер, в мире