СМИ узнали, о чем спорили Трамп и Меланья на борту вертолета
16:27 26.09.2025 (обновлено: 17:19 26.09.2025)
СМИ узнали, о чем спорили Трамп и Меланья на борту вертолета
СМИ узнали, о чем спорили Трамп и Меланья на борту вертолета
Специалист по чтению по губам выяснил, о чём спорили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на борту вертолёта, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалист по чтению по губам выяснил, о чём спорили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на борту вертолёта, пишет газета Daily Mail. Ранее видеозапись, сделанная телеканалом Sky News, свидетельствовала о том, что Трамп и его супруга поспорили на борту вертолёта. На ней видно, как президентская чета что-то оживленно обсуждает, Меланья качает головой, а американский лидер направляет в её сторону указательный палец. "Ведущий судебный эксперт по губам Джереми Фримен... заявил, что, по его мнению, Трампы с удивлением говорили о скандале вокруг ситуации с эскалатором в Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе", - пишет издание. По мнению эксперта, Трамп во время спора ругался не на супругу, а на "выходки в ООН". Согласно Фримену, Трамп в разговоре с Меланьей возмущался об инциденте с эскалатором на ГА ООН и спросил: "Как можно так делать?". Ранее Трамп заявил, что направляет письмо Гутеррешу и требует расследования инцидентов, произошедших в ходе его визита на Генассамблею, которые американский лидер назвал "саботажем". Трамп во вторник застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из делегации США. Также во время его выступления не работал телесуфлер.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалист по чтению по губам выяснил, о чём спорили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на борту вертолёта, пишет газета Daily Mail.
Ранее видеозапись, сделанная телеканалом Sky News, свидетельствовала о том, что Трамп и его супруга поспорили на борту вертолёта. На ней видно, как президентская чета что-то оживленно обсуждает, Меланья качает головой, а американский лидер направляет в её сторону указательный палец.
"Ведущий судебный эксперт по губам Джереми Фримен... заявил, что, по его мнению, Трампы с удивлением говорили о скандале вокруг ситуации с эскалатором в Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе", - пишет издание.
По мнению эксперта, Трамп во время спора ругался не на супругу, а на "выходки в ООН". Согласно Фримену, Трамп в разговоре с Меланьей возмущался об инциденте с эскалатором на ГА ООН и спросил: "Как можно так делать?".
Ранее Трамп заявил, что направляет письмо Гутеррешу и требует расследования инцидентов, произошедших в ходе его визита на Генассамблею, которые американский лидер назвал "саботажем". Трамп во вторник застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из делегации США. Также во время его выступления не работал телесуфлер.
