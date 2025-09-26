https://ria.ru/20250926/tramp-2044624087.html

СМИ узнали, о чем спорили Трамп и Меланья на борту вертолета

СМИ узнали, о чем спорили Трамп и Меланья на борту вертолета - РИА Новости, 26.09.2025

СМИ узнали, о чем спорили Трамп и Меланья на борту вертолета

Специалист по чтению по губам выяснил, о чём спорили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на борту вертолёта, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:27:00+03:00

2025-09-26T16:27:00+03:00

2025-09-26T17:19:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044645217_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_747450a0ce04ae2742091b3ee4ebf60b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалист по чтению по губам выяснил, о чём спорили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на борту вертолёта, пишет газета Daily Mail. Ранее видеозапись, сделанная телеканалом Sky News, свидетельствовала о том, что Трамп и его супруга поспорили на борту вертолёта. На ней видно, как президентская чета что-то оживленно обсуждает, Меланья качает головой, а американский лидер направляет в её сторону указательный палец. "Ведущий судебный эксперт по губам Джереми Фримен... заявил, что, по его мнению, Трампы с удивлением говорили о скандале вокруг ситуации с эскалатором в Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе", - пишет издание. По мнению эксперта, Трамп во время спора ругался не на супругу, а на "выходки в ООН". Согласно Фримену, Трамп в разговоре с Меланьей возмущался об инциденте с эскалатором на ГА ООН и спросил: "Как можно так делать?". Ранее Трамп заявил, что направляет письмо Гутеррешу и требует расследования инцидентов, произошедших в ходе его визита на Генассамблею, которые американский лидер назвал "саботажем". Трамп во вторник застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из делегации США. Также во время его выступления не работал телесуфлер.

https://ria.ru/20250926/tramp-2044616860.html

https://ria.ru/20250926/ukraina-2044507416.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон