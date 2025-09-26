https://ria.ru/20250926/tramp-2044616860.html

"Полные идиоты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС

"Полные идиоты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС - РИА Новости, 26.09.2025

"Полные идиоты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС

Изменение позиции президента США Дональда Трампа в вопросе конфликта на Украине приведет к краху Европейского союза, пишет хорватское издание Geopolitika.news.

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Изменение позиции президента США Дональда Трампа в вопросе конфликта на Украине приведет к краху Европейского союза, пишет хорватское издание Geopolitika.news."Только полные идиоты и геополитические слепцы могут радоваться развороту Трампа в вопросе Украины. <…> Вчера Трамп в своем обращении к Генеральной ассамблее ООН буквально "размазал" Европу. О европейских странах он сказал, что они "катятся в ад" из-за бесконтрольной миграции и зеленой политики! И вот такой Европе он поручает помочь Украине победить русских", — говорится в материале.Издание отмечает, что безумные попытки ЕС перетянуть Трампа на свою сторону в вопросе Украины могут в итоге закончиться либо экономическим коллапсом Европы, либо втягиванием ее в прямой конфликт с Россией.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

