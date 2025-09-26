Рейтинг@Mail.ru
"Полные идиоты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС
26.09.2025
"Полные идиоты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС
"Полные идиоты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС - РИА Новости, 26.09.2025
"Полные идиоты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС
Изменение позиции президента США Дональда Трампа в вопросе конфликта на Украине приведет к краху Европейского союза, пишет хорватское издание Geopolitika.news. РИА Новости, 26.09.2025
в мире
украина
европа
россия
дональд трамп
оон
нато
евросоюз
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Изменение позиции президента США Дональда Трампа в вопросе конфликта на Украине приведет к краху Европейского союза, пишет хорватское издание Geopolitika.news."Только полные идиоты и геополитические слепцы могут радоваться развороту Трампа в вопросе Украины. &lt;…&gt; Вчера Трамп в своем обращении к Генеральной ассамблее ООН буквально "размазал" Европу. О европейских странах он сказал, что они "катятся в ад" из-за бесконтрольной миграции и зеленой политики! И вот такой Европе он поручает помочь Украине победить русских", — говорится в материале.Издание отмечает, что безумные попытки ЕС перетянуть Трампа на свою сторону в вопросе Украины могут в итоге закончиться либо экономическим коллапсом Европы, либо втягиванием ее в прямой конфликт с Россией.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, оон, нато, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, ООН, НАТО, Евросоюз
"Полные идиоты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС

GN: Европе не стоит радоваться развороту Трампа в вопросе Украины

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Изменение позиции президента США Дональда Трампа в вопросе конфликта на Украине приведет к краху Европейского союза, пишет хорватское издание Geopolitika.news.
"Только полные идиоты и геополитические слепцы могут радоваться развороту Трампа в вопросе Украины. <…> Вчера Трамп в своем обращении к Генеральной ассамблее ООН буквально "размазал" Европу. О европейских странах он сказал, что они "катятся в ад" из-за бесконтрольной миграции и зеленой политики! И вот такой Европе он поручает помочь Украине победить русских", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
25 сентября, 09:45
Издание отмечает, что безумные попытки ЕС перетянуть Трампа на свою сторону в вопросе Украины могут в итоге закончиться либо экономическим коллапсом Европы, либо втягиванием ее в прямой конфликт с Россией.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Глава МИД Словакии согласился с критикой Трампа в адрес ЕС
24 сентября, 22:45
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияДональд ТрампООННАТОЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
