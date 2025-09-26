Рейтинг@Mail.ru
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США
26.09.2025
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США - РИА Новости, 26.09.2025
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. РИА Новости, 26.09.2025
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. "Начиная с 1 октября 2025 года мы вводим пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не строит свой фармацевтический завод в Америке", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как уточнил американский лидер, если компания уже начала строительство, то на нее пошлины распространятся не будут.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США

Трамп вводит 100% пошлины на лекарства компаний, которые не строят заводы в США

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке.
"Начиная с 1 октября 2025 года мы вводим пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не строит свой фармацевтический завод в Америке", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как уточнил американский лидер, если компания уже начала строительство, то на нее пошлины распространятся не будут.
