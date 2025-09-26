https://ria.ru/20250926/tramp-2044465768.html

Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. "Начиная с 1 октября 2025 года мы вводим пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не строит свой фармацевтический завод в Америке", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как уточнил американский лидер, если компания уже начала строительство, то на нее пошлины распространятся не будут.

