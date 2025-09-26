https://ria.ru/20250926/tramp-2044465768.html
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США - РИА Новости, 26.09.2025
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:56:00+03:00
2025-09-26T02:56:00+03:00
2025-09-26T02:56:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_0:0:4822:2712_1920x0_80_0_0_75622b711b0ea14487ec01bc5c9d3a99.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. "Начиная с 1 октября 2025 года мы вводим пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не строит свой фармацевтический завод в Америке", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как уточнил американский лидер, если компания уже начала строительство, то на нее пошлины распространятся не будут.
https://ria.ru/20250926/tramp-2044465453.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_535:0:4822:3215_1920x0_80_0_0_319960ad7a2a2f57e120e96e72177c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, не строящих заводы в США
Трамп вводит 100% пошлины на лекарства компаний, которые не строят заводы в США