14:42 26.09.2025
Замглавы МАГАТЭ рассказал о создании круговорота ядерного топлива
россия
томская область
москва
владимир путин
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сибирский химический комбинат
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Революционные разработки российских специалистов позволят организовать "круговорот" ядерного "горючего" для атомной энергетики, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. "Это реально замкнутый топливный цикл, поскольку в обычных реакторах, "тепловых" реакторах, мы уран-238 фактически не используем. А здесь у нас уран-238 превращается в плутоний-239 и нарабатывается в "быстрых" реакторах плутония больше, чем сжигается. То есть мы можем использовать его опять и опять, в "быстрых" реакторах как топливо", - пояснил Чудаков. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
россия, томская область, москва, владимир путин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат
Россия, Томская область, Москва, Владимир Путин, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
25 сентября, 17:07
 
Россия Томская область Москва Владимир Путин МАГАТЭ Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Сибирский химический комбинат
 
 
