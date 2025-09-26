ByteDance будет владеть менее чем 20 процентами акций американского TikTok

https://ria.ru/20250926/tiktok-2044458851.html

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Китайская компания ByteDance теперь будет владеть менее 20% акций американского подразделения TikTok, следует из соответствующего указа президента США Дональда Трампа.Ранее Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам."Американское приложение TikTok будет управляться новым совместным предприятием, базирующимся в США. Контрольный пакет акций будет принадлежать американским лицам, и приложение больше не будет контролироваться иностранными вражескими лицами, поскольку ByteDance Ltd. и ее аффилированные лица будут владеть менее 20% компании, а остальная часть будет принадлежать определенным инвесторам", - говорится в указе.Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

