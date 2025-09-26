Рейтинг@Mail.ru
ByteDance будет владеть менее чем 20 процентами акций американского TikTok - РИА Новости, 26.09.2025
01:02 26.09.2025
ByteDance будет владеть менее чем 20 процентами акций американского TikTok
ByteDance будет владеть менее чем 20 процентами акций американского TikTok - РИА Новости, 26.09.2025
ByteDance будет владеть менее чем 20 процентами акций американского TikTok
Китайская компания ByteDance теперь будет владеть менее 20% акций американского подразделения TikTok, следует из соответствующего указа президента США Дональда... РИА Новости, 26.09.2025
в мире
китай
дональд трамп
tiktok
си цзиньпин
пекин
сша
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Китайская компания ByteDance теперь будет владеть менее 20% акций американского подразделения TikTok, следует из соответствующего указа президента США Дональда Трампа.Ранее Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам."Американское приложение TikTok будет управляться новым совместным предприятием, базирующимся в США. Контрольный пакет акций будет принадлежать американским лицам, и приложение больше не будет контролироваться иностранными вражескими лицами, поскольку ByteDance Ltd. и ее аффилированные лица будут владеть менее 20% компании, а остальная часть будет принадлежать определенным инвесторам", - говорится в указе.Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
китай
пекин
сша
ByteDance будет владеть менее чем 20 процентами акций американского TikTok

Китайская ByteDance получит менее чем 20 процентов акций американского TikTok

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Китайская компания ByteDance теперь будет владеть менее 20% акций американского подразделения TikTok, следует из соответствующего указа президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам.
"Американское приложение TikTok будет управляться новым совместным предприятием, базирующимся в США. Контрольный пакет акций будет принадлежать американским лицам, и приложение больше не будет контролироваться иностранными вражескими лицами, поскольку ByteDance Ltd. и ее аффилированные лица будут владеть менее 20% компании, а остальная часть будет принадлежать определенным инвесторам", - говорится в указе.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
