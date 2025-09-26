Рейтинг@Mail.ru
Теракт на "Северных потоках" стал бедствием, заявил Кертен - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 26.09.2025 (обновлено: 05:39 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/terakt-2044469347.html
Теракт на "Северных потоках" стал бедствием, заявил Кертен
Теракт на "Северных потоках" стал бедствием, заявил Кертен - РИА Новости, 26.09.2025
Теракт на "Северных потоках" стал бедствием, заявил Кертен
Теракт на "Северных потоках" три года назад стал бедствием для всей Европы, а в особенности для Германии, которая теперь вынуждена покупать газ у США по высокой РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T03:52:00+03:00
2025-09-26T05:39:00+03:00
в мире
европа
германия
россия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" три года назад стал бедствием для всей Европы, а в особенности для Германии, которая теперь вынуждена покупать газ у США по высокой цене, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен. "Разрушение "Северного потока" стало катастрофой для Европы, особенно для Германии, которая сейчас платит за сжиженный газ из США по чрезвычайно завышенным ценам", - сказал он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
https://ria.ru/20241126/peskov-1985771110.html
европа
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, россия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Европа, Германия, Россия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Теракт на "Северных потоках" стал бедствием, заявил Кертен

Кертен заявил, что взрывы на "Северных потоках" стали катастрофой для Европы

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" три года назад стал бедствием для всей Европы, а в особенности для Германии, которая теперь вынуждена покупать газ у США по высокой цене, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен.
"Разрушение "Северного потока" стало катастрофой для Европы, особенно для Германии, которая сейчас платит за сжиженный газ из США по чрезвычайно завышенным ценам", - сказал он.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Песков ответил на вопрос об использовании "Севпотока" Германией
26 ноября 2024, 13:08
 
В миреЕвропаГерманияРоссияДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала