Теракт на "Северных потоках" стал бедствием, заявил Кертен

ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" три года назад стал бедствием для всей Европы, а в особенности для Германии, которая теперь вынуждена покупать газ у США по высокой цене, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен. "Разрушение "Северного потока" стало катастрофой для Европы, особенно для Германии, которая сейчас платит за сжиженный газ из США по чрезвычайно завышенным ценам", - сказал он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

