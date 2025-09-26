Нечаев прокомментировал попытки списать подрыв "Севпотоков" на любителей
Нечаев назвал попытки списать подрыв "Севпотоков" на любителей неубедительными
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Попытки списать теракт на "Северных потоках" на украинских дайверов-любителей выглядят неубедительно, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Настоятельно вбрасываемые в СМИ версии с попыткой списать теракт на неких украинских дайверов-любителей, якобы действовавших в одиночку, выглядят неубедительно", - заявил Нечаев в комментарии российским СМИ.
Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Глава МИД ФРГ раскритиковал подрыв "Северных потоков"
5 сентября, 11:11