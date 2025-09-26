Рейтинг@Mail.ru
Нечаев прокомментировал попытки списать подрыв "Севпотоков" на любителей
00:45 26.09.2025
Нечаев прокомментировал попытки списать подрыв "Севпотоков" на любителей
Попытки списать теракт на "Северных потоках" на украинских дайверов-любителей выглядят неубедительно, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Попытки списать теракт на "Северных потоках" на украинских дайверов-любителей выглядят неубедительно, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. "Настоятельно вбрасываемые в СМИ версии с попыткой списать теракт на неких украинских дайверов-любителей, якобы действовавших в одиночку, выглядят неубедительно", - заявил Нечаев в комментарии российским СМИ.​ Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
в мире, россия, германия, сша, сергей нечаев (дипломат), сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Германия, США, Сергей Нечаев (дипломат), Сергей Кузнецов (архитектор), Сеймур Херш, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Украина, Дмитрий Песков
© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Попытки списать теракт на "Северных потоках" на украинских дайверов-любителей выглядят неубедительно, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Настоятельно вбрасываемые в СМИ версии с попыткой списать теракт на неких украинских дайверов-любителей, якобы действовавших в одиночку, выглядят неубедительно", - заявил Нечаев в комментарии российским СМИ.​
Запад не называет заказчиков терактов на "Северных потоках", заявил посол
00:14
Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Глава МИД ФРГ раскритиковал подрыв "Северных потоков"
5 сентября, 11:11
 
В миреРоссияГерманияСШАСергей Нечаев (дипломат)Сергей Кузнецов (архитектор)Сеймур ХершГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2УкраинаДмитрий Песков
 
 
