Развитие ядерных технологий обсудили на форуме "World Atomic Week"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты научных центров мира представили современные тенденции развития ядерной медицины, обсудили перспективы международной кооперации в области радиофармакологии и возможности проведения совместных исследований, сообщает пресс-служба АО "Росатом Наука". Мероприятие стало частью обширной деловой программы Международного форума "World Atomic Week", проходящего в Москве по случаю празднования 80-летия российской атомной промышленности. О значении ядерной медицины для здравоохранения и технологиях "Росатома", направленных на повышение качества жизни людей, рассказал директор по направлению "Радионуклидная продукция и ядерная медицина" АО "Росатом Наука" Сергей Суров. Он отметил, что сегодня многие страны проявляют большой интерес к производству РФЛП на основе изотопа тербия-161. Ряд компаний уже проводят доклинические исследования препаратов на его основе, а некоторые из них перешли в клиническую фазу. Для "Росатома" это направление также представляет большой интерес. "Необходима масштабная кооперация, и первым шагом к ней может стать взаимодействие в области наработки тербия-161 и производства продуктов на его основе. Мы предлагаем сформировать международную платформу, многонациональную экспертную группу развития тербиевого направления в ядерной медицине, которая объединит технологии по наработке нуклида, методов его очистки, разработке перспективных радиофармпрепаратов и клиническому трансферу результатов", — приводит пресс-служба слова Сурова. Он добавил, что предлагаемый срок реализации такой инициативы — 3 года с возможностью пролонгации. Обязательным условием станет реализация совместных мероприятий, подготовка ежегодных публикаций в профильных научных журналах. Для ускорения производства и вывода на рынок продуктов на основе тербия-161 исследования должны иметь многоцелевой и многоцентровой характер. Заместитель директора по научной работе ФГБУ РНЦРХТ имени академика А.М. Гранова Андрей Станжевский объяснил, какими характеристиками должен обладать идеальный радионуклид — оптимальным периодом полураспада (от нескольких часов до нескольких дней), высокой удельной активностью, доступностью, возможностью получения широкого спектра РФЛП на его основе и возможностью визуализации накопления препарата в организме. "В нашем центре благодаря поддержке госкорпорации "Росатом" мы также проводим исследования с тербием-161. Мы уже получили стабильную форму РФЛП на его основе, а в следующем году планируем начать доклинические исследования новых радиофармпрепаратов", — приводит пресс-служба слова Станжевского. Генеральный директор NTP Radioisotopes (ЮАР) Табо Целане подчеркнул, что рак ежегодно уносит до 10 миллионов жизней, и ядерная медицина может стать спасением для тех, кто страдает от онкологических и целого ряда других тяжелых заболеваний. Объединение усилий и ресурсов стран БРИКС+, использование потенциала и возможностей стран-участников альянса поможет наладить безопасное и устойчивое производство, трансфер технологий, формирование надежных логистических цепочек и подготовку квалифицированных кадров для этой отрасли медицины. Своей точкой зрения на обсуждаемые вопросы также поделились представили зарубежных стран: технический директор China Isotope and Radiation Corporation (Китай) Джин Ду, профессор-исследователь ядерной химии, научный руководитель радиофармацевтического направления BRIN (Индонезия) Авалудин Рохади, Табо Целане, профессор, директор департамента ядерной медицины, Tata Memorial Center (Индия) Венкатеш Рангаранжан, заместитель директора департамента по ядерной медицине Тегеранского медицинского университета (Иран) Мехшрад Аббаси.

