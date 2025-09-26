https://ria.ru/20250926/surrogat-2044503781.html
В Ленинградской области задержали продавцов суррогатного алкоголя
В Ленинградской области задержали продавцов суррогатного алкоголя - РИА Новости, 26.09.2025
В Ленинградской области задержали продавцов суррогатного алкоголя
Лица, реализовавшие суррогатный алкоголь в Ленинградской области, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:51:00+03:00
2025-09-26T09:51:00+03:00
2025-09-26T14:33:00+03:00
происшествия
ленинградская область
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Лица, реализовавшие суррогатный алкоголь в Ленинградской области, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250807/kuban-2033909993.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Ленинградская область, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
В Ленинградской области задержали продавцов суррогатного алкоголя
В Ленинградской области задержали лиц, реализовавших суррогатный алкоголь