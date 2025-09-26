https://ria.ru/20250926/surrogat-2044503781.html

В Ленинградской области задержали продавцов суррогатного алкоголя

В Ленинградской области задержали продавцов суррогатного алкоголя

В Ленинградской области задержали продавцов суррогатного алкоголя

Лица, реализовавшие суррогатный алкоголь в Ленинградской области, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 26.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Лица, реализовавшие суррогатный алкоголь в Ленинградской области, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.

