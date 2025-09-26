https://ria.ru/20250926/sud-2044635500.html

Суд заочно осудил наемника из США, воевавшего за ВСУ

Суд заочно осудил наемника из США, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025

Суд заочно осудил наемника из США, воевавшего за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима американского наемника из США Стефена Дойла Прессли, воевавшего за ВСУ, сообщает... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:53:00+03:00

2025-09-26T16:53:00+03:00

2025-09-26T16:53:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

россия

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима американского наемника из США Стефена Дойла Прессли, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Стефена Дойла Прессли. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Прессли к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в апреле 2022 года Прессли прибыл на Украину, где вступил в ряды Интернационального легиона. Пройдя военную подготовку, летом 2023 года он заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, где по июль 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. В результате этих действий на территории ДНР пострадала гражданская инфраструктура, гибло мирное население. Прессли был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250926/sud-2044577662.html

https://ria.ru/20250923/dnr-2043758601.html

донецкая народная республика

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы украины