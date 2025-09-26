Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно осудил наемника из США, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025
16:53 26.09.2025
Суд заочно осудил наемника из США, воевавшего за ВСУ
в мире
донецкая народная республика
россия
сша
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима американского наемника из США Стефена Дойла Прессли, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Стефена Дойла Прессли. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Прессли к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в апреле 2022 года Прессли прибыл на Украину, где вступил в ряды Интернационального легиона. Пройдя военную подготовку, летом 2023 года он заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, где по июль 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. В результате этих действий на территории ДНР пострадала гражданская инфраструктура, гибло мирное население. Прессли был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
в мире, донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Суд заочно осудил наемника из США, воевавшего за ВСУ

В ДНР суд заочно приговорил к 14 годам воевавшего за ВСУ наемника из США

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима американского наемника из США Стефена Дойла Прессли, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Стефена Дойла Прессли. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Прессли к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Вчера, 14:37
В суде было установлено, что в апреле 2022 года Прессли прибыл на Украину, где вступил в ряды Интернационального легиона. Пройдя военную подготовку, летом 2023 года он заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, где по июль 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. В результате этих действий на территории ДНР пострадала гражданская инфраструктура, гибло мирное население.
Прессли был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Верховный суд ДНР поступило дело грузинского наемника
В Верховный суд ДНР поступило дело грузинского наемника
23 сентября, 14:46
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
