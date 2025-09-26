Во Владивостоке назначили заседание по делу о надругательстве над умершим

https://ria.ru/20250926/sud-2044519116.html
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен - РИА Новости. Советский районный суд Владивостока 13 ноября начнёт разбирательства по делу двух сотрудников приморского бюро судмедэкспертизы, обвиняемых в надругательстве над телом умершего, заседание будет проходить в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона. "Первое заседание суда назначено на 13 ноября, оно пройдёт в закрытом режиме", - сообщил собеседник агентства. По версии органов дознания, как ранее сообщала пресс-служба судов по региону, женщина договорилась с сообщником поместить в тело умершего в морге пакет с тремя фигурками из воска с прикреплёнными фотоснимками лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов. Коллега, находясь в морге ГБУЗ ПК "Бюро СМЭ", поместил в тело умершего этот пакет и зашил разрез на теле, однако при бальзамировании пакет обнаружили. Действия квалифицировали как проявление неуважения к памяти покойного и его родственников. Патологоанатомы обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Предварительное слушание по делу прошло в четверг.
