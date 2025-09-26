Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали мужчину, угнавшего иномарку с ребенком
11:08 26.09.2025
В Приморье арестовали мужчину, угнавшего иномарку с ребенком
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Приморья, угнавший иномарку в Находке, в салоне которой находился ребенок, и попал на ней в ДТП, сообщает краевая прокуратура. В среду полиция сообщала, что 28-летняя женщина припарковалась на Toyota Vitz около магазина в Находке и вышла, в машине остался 8-летний ребенок. Фигурант угнал машину и столкнулся с грузовиком. Мальчик и угонщик госпитализированы. В краевом УМВД РИА Новости уточняли, что у ребенка, предварительно, сотрясение головного мозга. "С учётом позиции прокурора заключен под стражу житель Находки по обвинению в незаконном лишении свободы ребёнка", - говорится в сообщении. Расследуется уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
2025
происшествия
Происшествия
Последствия ДТП в Находке Приморского края - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Житель Приморья угнал авто с ребенком в салоне и попал в ДТП
24 сентября, 09:32
 
Происшествия
 
 
