Суд вернул в собственность Владивостока участок, захваченный Ясиным

Суд вернул в собственность Владивостока участок, захваченный Ясиным

2025-09-26T04:04:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Приморский краевой суд вернул в собственность Владивостока участок площадью почти 2,2 тысячи "квадратов", незаконно захваченный обвиняемым в бандитизме главой федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александром Ясиным, сообщает прокуратура Приморского края. "В апреле 2023 года в ходе проверки надзорным ведомством установлено, что на территории коттеджа в районе Океанской во Владивостоке, где проживал совладелец Спортивного рынка Александр Ясин, лидер ранее "неприкасаемой" банды, незаконно захвачено более 2171 квадратного метра муниципальной земли. Дом и несколько построек размещены на земле, находящейся в собственности и аренде ответчика, но большая часть территории, где возведены бассейн, баня, спортивная площадка, захвачена незаконно", - говорится в сообщении. Прокурор предъявил в суд иск о возврате участка в собственность Владивостока и демонтаже незаконных построек. В октябре 2024 года суд удовлетворил требования, но апелляция отменила это решение. Прокурор края обжаловал решение апелляции. "Накануне Приморский краевой суд признал доводы прокурора обоснованными, решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Земельный участок после приведения его в первоначальное состояние должен быть возвращен в собственность Владивостока, а бассейн со стилобатом, признанный самовольной постройкой, снесен", - сообщает прокуратура. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов вооруженная банда Ясина "Трифоновские" нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. Ясину предъявлено обвинение в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия и уклонении от уплаты налогов, в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве и отмывании денег. Ясин за 2017-2019 годы не уплатил налоги в общей сумме не менее 181 миллиона рублей, сообщало следственное управление СК. На имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест на общую сумму 236 миллионов рублей. Вынесено решение о сносе незаконно построенных торговых центров Ясина "Гранд" и "Союз". Также следствие сообщало, что фигурант, помимо прочего, в 2003 году, являясь совладельцем научно-исследовательского судна "Академик Виноградов", организовал убийство другого совладельца для самостоятельного использования судна. Жертву убили из огнестрельного оружия другие члены банды. Также, по данным следствия, в 2005 году по указанию Ясина похитили и убили представителя другой преступной группы.

владивосток

приморский край

происшествия, владивосток, приморский край, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)