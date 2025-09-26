https://ria.ru/20250926/stroitelstvo-2044635671.html

Глава Карелии обсудил строительство новых спортивных объектов с Дегтяревым

Глава Карелии обсудил строительство новых спортивных объектов с Дегтяревым - РИА Новости, 26.09.2025

Глава Карелии обсудил строительство новых спортивных объектов с Дегтяревым

26.09.2025

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, они обсудили строительство новых ледовых площадок в Кондопоге и...

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, они обсудили строительство новых ледовых площадок в Кондопоге и Петрозаводске и реконструкцию стадиона "Спартак", сообщает пресс-служба главы региона. Участники встречи обсудили планы по строительству крупных спортивных объектов в Карелии. В частности, удалось прийти к согласию в вопросе передачи здания недостроенного ледового дворца в Кондопоге в федеральную собственность. Отмечается, что это поможет быстрее построить вторую ледовую площадку. Так же в здании будут оборудованы дорожки для керлинга, 25-метровый бассейн, медико-восстановительный центр, спортивные залы и гостиница. Проект планируется включить в государственную программу финансирования. Также на встрече речь шла о второй очереди "Луми", а также о реконструкции стадиона "Спартак" в Петрозаводске. Как отметил Парфенчиков, по обоим объектам он заручился федеральной поддержкой. "При строительстве второй очереди “Луми” нам пришлось расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком. Сейчас работы ведем за счет регионального бюджета силами нашей строительной компании АО “Специализированный застройщик “СП №1” – идем в графике. До конца текущего года будут завершены работы по строительству спортивно-хозяйственного корпуса, здания судейской с трибунами на 200 мест, гаража и вспомогательных сооружений", – подчеркнул глава Карелии, его слова приводит пресс-служба. Проектно-сметная документация на стадион "Спартак" разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Реконструкция на первом этапе будет включать демонтажные работы, строительство трибун и контрольно-пропускных пунктов, а также новой котельной, инженерных сетей и благоустройство территории. Далее планируется рядом построить физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу для спортсменов. В пресс-службе отметили, что в Карелии ежегодно растет количество занимающихся физкультурой жителей: с 52,8% в 2021 году до 59,73% в 2024 году, а спортивная инфраструктура ежегодно пополняется новыми объектами.

республика карелия

2025

Новости

