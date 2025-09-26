Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС три дня остается без внешнего электроснабжения, заявили на станции - РИА Новости, 26.09.2025
23:48 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/stantsiya-2044718690.html
ЗАЭС три дня остается без внешнего электроснабжения, заявили на станции
ЗАЭС три дня остается без внешнего электроснабжения, заявили на станции - РИА Новости, 26.09.2025
ЗАЭС три дня остается без внешнего электроснабжения, заявили на станции
Работу Запорожской АЭС продолжают обеспечивать дизель-генераторы, атомная станция остается без внешнего электроснабжения три дня, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T23:48:00+03:00
2025-09-26T23:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Работу Запорожской АЭС продолжают обеспечивать дизель-генераторы, атомная станция остается без внешнего электроснабжения три дня, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Запорожская атомная электростанция трое суток работает в режиме энергоснабжения от резервных источников - дизель-генераторов. Они функционируют в штатном режиме, без сбоев. Топлива достаточно", - сказала Яшина. По ее словам, персонал станции контролирует все параметры станции и держит ситуацию под контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
ЗАЭС три дня остается без внешнего электроснабжения, заявили на станции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Работу Запорожской АЭС продолжают обеспечивать дизель-генераторы, атомная станция остается без внешнего электроснабжения три дня, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Запорожская атомная электростанция трое суток работает в режиме энергоснабжения от резервных источников - дизель-генераторов. Они функционируют в штатном режиме, без сбоев. Топлива достаточно", - сказала Яшина.
По ее словам, персонал станции контролирует все параметры станции и держит ситуацию под контролем.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции
24 сентября, 07:19
 
