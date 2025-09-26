https://ria.ru/20250926/stantsiya-2044718690.html
ЗАЭС три дня остается без внешнего электроснабжения, заявили на станции
ЗАЭС три дня остается без внешнего электроснабжения, заявили на станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Работу Запорожской АЭС продолжают обеспечивать дизель-генераторы, атомная станция остается без внешнего электроснабжения три дня, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Запорожская атомная электростанция трое суток работает в режиме энергоснабжения от резервных источников - дизель-генераторов. Они функционируют в штатном режиме, без сбоев. Топлива достаточно", - сказала Яшина. По ее словам, персонал станции контролирует все параметры станции и держит ситуацию под контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
