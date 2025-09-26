СМИ сообщили, чему будет посвящена встреча высших военных чинов США
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Встреча высших военных чинов США, широко обсуждаемая в американских СМИ, будет посвящена новым стандартам в связи с преобразованием Министерства обороны в Министерство войны, в частности "воинскому духу" и внешнему виду американских военных, сообщает CNN со ссылкой на источники.
В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министр войны США Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, некоторые офицеры были застигнуты врасплох внезапным уведомлением и отсутствием конкретики о повестке мероприятия.
"Пит Хегсет созывает на следующей неделе в Вирджинии заседание, в котором примут участие сотни генералов и адмиралов, чтобы рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в "Министерство войны" и обрисовать новые стандарты для военнослужащих", - передает CNN, ссылаясь на источники, близкие к теме.
По словам источников, министр обороны США намерен изложить новую концепцию развития американских вооруженных сил, подчеркнуть важность "воинского духа", а также перечислить новые требования к военной и физической подготовке и внешнему виду подчиненных. При этом масштабных заявлений, связанных с национальной безопасностью, от Хегсета не ждут.
Президент США Дональд Трамп, по данным источников телеканала, присутствовать на мероприятии не планирует.
