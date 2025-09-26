https://ria.ru/20250926/ssha-2044713798.html

СМИ сообщили, чему будет посвящена встреча высших военных чинов США

СМИ сообщили, чему будет посвящена встреча высших военных чинов США

СМИ сообщили, чему будет посвящена встреча высших военных чинов США

26.09.2025

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Встреча высших военных чинов США, широко обсуждаемая в американских СМИ, будет посвящена новым стандартам в связи с преобразованием Министерства обороны в Министерство войны, в частности "воинскому духу" и внешнему виду американских военных, сообщает CNN со ссылкой на источники. В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министр войны США Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, некоторые офицеры были застигнуты врасплох внезапным уведомлением и отсутствием конкретики о повестке мероприятия. "Пит Хегсет созывает на следующей неделе в Вирджинии заседание, в котором примут участие сотни генералов и адмиралов, чтобы рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в "Министерство войны" и обрисовать новые стандарты для военнослужащих", - передает CNN, ссылаясь на источники, близкие к теме. По словам источников, министр обороны США намерен изложить новую концепцию развития американских вооруженных сил, подчеркнуть важность "воинского духа", а также перечислить новые требования к военной и физической подготовке и внешнему виду подчиненных. При этом масштабных заявлений, связанных с национальной безопасностью, от Хегсета не ждут. Президент США Дональд Трамп, по данным источников телеканала, присутствовать на мероприятии не планирует.

сша

2025

Новости

