Спецоперация, 26 сентября: ВС России взяли под контроль Юнаковку
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области, ВСУ потеряли за неделю до 10585 человек, в Луганске предотвратили покушение на офицера Росгвардии по заданию Киева.
ВС России взяли под контроль Юнаковку в Сумской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области, следует из сводки Минобороны РФ. Всего за прошедшие семь дней освобождены четыре населенных пункта, а потери ВСУ за неделю составили до 10585 человек.
ВС России за неделю нанесли массированный и 6 групповых ударов по Украине
По данным Минобороны РФ, с 20 по 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.
За неделю в Черном море уничтожено 23 безэкипажных катера и 5 катеров ВСУ
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ.
Кроме того, средства ПВО за неделю сбили 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1724 беспилотников.
ПВО сбила ночью 55 украинских БПЛА над Россией
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Азовским морем, по 14 – над территориями Ростовской области и Крыма, три БПЛА – над Краснодарским краем и по одному - над территориями Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.
Покушение на офицера Росгвардии предотвращено в Луганске
Предотвращено готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что задержан гражданин РФ 1975 года рождения, завербованный Киевом. В Луганске он изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно, которое "должен был заложить под служебный автомобиль офицера" Росгвардии. При обыске у него изъяты компоненты СВУ, взрывчатые вещества и переписка с координаторами с Украины.
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста Axios заявил, что, если у Киева не будет сил сохранить утерянные территории, он готов говорить о новых границах РФ и Украины де-факто, при этом страна будет рассчитывать вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем.
Более половины окруженных в Синельниковском лесу солдат ВСУ уничтожены
Более половины военнослужащих ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, уничтожены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее собеседник агентства сообщал, что продолжается уничтожение блокированных в Синельниковском лесу подразделений ВСУ. В частности, была отражена попытка противника деблокировать подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Переговорные позиции Украины ухудшаются с каждым днем, заявил Песков
С каждым днем позиция Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что Владимир Зеленский сыплет угрозами направо и налево, и это безответственно. Угрозы Зеленского в адрес России подтверждают, что киевский режим думает о войне, а не о мире, заявил Песков.
Режим Зеленского считает культуру "полем боя" с РФ, заявили в МИД
Режим Владимира Зеленского считает сферу культуры отдельным "полем боя" с Россией и ведет борьбу со всем русским внутри и за пределами Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, поиск "русского следа" в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) - это "охота на ведьм" в последних неподконтрольных Владимиру Зеленскому политических элементах Украины с целью переподчинить себе эти структуры.