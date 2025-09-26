https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044539205.html
ВСУ потеряли до 380 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 380 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ потеряли до 380 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
Украинские войска потеряли за неделю в зоне действия группировки "Днепр" до 380 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия, 25 станций РЭБ, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю в зоне действия группировки "Днепр" до 380 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия, 25 станций РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины."Противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены 25 станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке министерства за неделю.
