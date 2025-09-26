https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044539000.html
ВСУ потеряли более 1540 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 1540 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ потеряли более 1540 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за неделю
Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1540 военнослужащих ВСУ, три танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1540 военнослужащих ВСУ, три танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
