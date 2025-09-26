Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1540 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 26.09.2025 (обновлено: 12:43 26.09.2025)
ВСУ потеряли более 1540 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за неделю
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1540 военнослужащих ВСУ, три танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1540 военнослужащих ВСУ, три танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
