ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 26.09.2025 (обновлено: 14:38 26.09.2025)
ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."С 20 по 26 сентября 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке министерства за неделю.
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20 по 26 сентября 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке министерства за неделю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
