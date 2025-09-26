ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю
ВС РФ нанесли один массированный и 6 групповых ударов по ВПК Украины за неделю
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20 по 26 сентября 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке министерства за неделю.
