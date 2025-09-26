https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044538094.html

ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 26.09.2025

ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю

Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам транспортной и... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."С 20 по 26 сентября 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке министерства за неделю.

