Рейтинг@Mail.ru
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044484837.html
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко - РИА Новости, 26.09.2025
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:48:00+03:00
2025-09-26T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
отрадное
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на три километра от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное", - заявил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент идет закрепление на северных окраинах населенного пункта, который находится на возвышенности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
отрадное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adaaa626b027454c5f0074aaf772ccdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, россия, отрадное, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Отрадное, Андрей Марочко
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко

Марочко заявил, что ВС России вошли в Отрадное в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на три километра от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное", - заявил он со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что на данный момент идет закрепление на северных окраинах населенного пункта, который находится на возвышенности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияОтрадноеАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала