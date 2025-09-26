https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044484837.html

Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на три километра от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное", - заявил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент идет закрепление на северных окраинах населенного пункта, который находится на возвышенности.

