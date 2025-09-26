https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044484837.html
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко - РИА Новости, 26.09.2025
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:48:00+03:00
2025-09-26T07:48:00+03:00
2025-09-26T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
отрадное
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на три километра от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное", - заявил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент идет закрепление на северных окраинах населенного пункта, который находится на возвышенности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
отрадное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adaaa626b027454c5f0074aaf772ccdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, россия, отрадное, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Отрадное, Андрей Марочко
Российские войска вошли в населенный пункт Отрадное, заявил Марочко
Марочко заявил, что ВС России вошли в Отрадное в Харьковской области