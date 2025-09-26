https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044481911.html
Операторы БПЛА системно прорывают оборону ВСУ под Купянском
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 26 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" применяют системный подход для прорыва глубокоэшелонированной обороны ВСУ под Купянском, тактика предполагает последовательное уничтожение целей в трех эшелонах обороны противника, от передовой до тылов, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора". "В первом эшелоне в основном блиндажи, укрытия, пункты управления БПЛА. Второй эшелон - это техника, пикапы и сейчас начали появляться наземные роботизированные комплексы, и третий эшелон - это артиллерии и также техника, которая занимается подвозом", - сказал "Контора". По его словам, оборона противника делится на три основных рубежа и работа по каждому эшелону ведется целенаправленно. В первом эшелоне вдоль линии боевого соприкосновения уничтожаются все огневые точки, блиндажи и пункты управления БПЛА с помощью FPV и ударных дронов с повышенным боезапасом. Главная задача во втором эшелоне - лишить противника подвоза боеприпасов и материальных средств, уничтожая колесную технику. "В третьем эшелоне - на дальних подступах - уничтожается техника, следующая к Купянску, а также выявляется и подавляется артиллерия, что лишает пехоту ВСУ на передовой огневой поддержки", - пояснил "Контора". Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 26 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" применяют системный подход для прорыва глубокоэшелонированной обороны ВСУ под Купянском, тактика предполагает последовательное уничтожение целей в трех эшелонах обороны противника, от передовой до тылов, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора".
"В первом эшелоне в основном блиндажи, укрытия, пункты управления БПЛА. Второй эшелон - это техника, пикапы и сейчас начали появляться наземные роботизированные комплексы, и третий эшелон - это артиллерии и также техника, которая занимается подвозом", - сказал "Контора".
По его словам, оборона противника делится на три основных рубежа и работа по каждому эшелону ведется целенаправленно. В первом эшелоне вдоль линии боевого соприкосновения уничтожаются все огневые точки, блиндажи и пункты управления БПЛА с помощью FPV и ударных дронов с повышенным боезапасом.
Главная задача во втором эшелоне - лишить противника подвоза боеприпасов и материальных средств, уничтожая колесную технику.
"В третьем эшелоне - на дальних подступах - уничтожается техника, следующая к Купянску, а также выявляется и подавляется артиллерия, что лишает пехоту ВСУ
на передовой огневой поддержки", - пояснил "Контора".
Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ
развивать наступление вглубь Харьковской области
, в том числе на Изюм
и Чугуев
, а также откроет прямой путь на Волчанск
с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.