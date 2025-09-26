Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА системно прорывают оборону ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044481911.html
Операторы БПЛА системно прорывают оборону ВСУ под Купянском
Операторы БПЛА системно прорывают оборону ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.09.2025
Операторы БПЛА системно прорывают оборону ВСУ под Купянском
Расчеты БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" применяют системный подход для прорыва глубокоэшелонированной обороны ВСУ под Купянском, тактика РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:20:00+03:00
2025-09-26T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
изюм (город)
чугуев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c236076639a7b6b8347b90911def2231.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 26 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" применяют системный подход для прорыва глубокоэшелонированной обороны ВСУ под Купянском, тактика предполагает последовательное уничтожение целей в трех эшелонах обороны противника, от передовой до тылов, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора". "В первом эшелоне в основном блиндажи, укрытия, пункты управления БПЛА. Второй эшелон - это техника, пикапы и сейчас начали появляться наземные роботизированные комплексы, и третий эшелон - это артиллерии и также техника, которая занимается подвозом", - сказал "Контора". По его словам, оборона противника делится на три основных рубежа и работа по каждому эшелону ведется целенаправленно. В первом эшелоне вдоль линии боевого соприкосновения уничтожаются все огневые точки, блиндажи и пункты управления БПЛА с помощью FPV и ударных дронов с повышенным боезапасом. Главная задача во втором эшелоне - лишить противника подвоза боеприпасов и материальных средств, уничтожая колесную технику. "В третьем эшелоне - на дальних подступах - уничтожается техника, следующая к Купянску, а также выявляется и подавляется артиллерия, что лишает пехоту ВСУ на передовой огневой поддержки", - пояснил "Контора". Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
изюм (город)
чугуев
безопасность, харьковская область, изюм (город), чугуев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Изюм (город), Чугуев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операторы БПЛА системно прорывают оборону ВСУ под Купянском

Операторы БПЛА "Запада" уничтожают ВСУ в трех эшелонах обороны под Купянском

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 26 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" применяют системный подход для прорыва глубокоэшелонированной обороны ВСУ под Купянском, тактика предполагает последовательное уничтожение целей в трех эшелонах обороны противника, от передовой до тылов, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора".
"В первом эшелоне в основном блиндажи, укрытия, пункты управления БПЛА. Второй эшелон - это техника, пикапы и сейчас начали появляться наземные роботизированные комплексы, и третий эшелон - это артиллерии и также техника, которая занимается подвозом", - сказал "Контора".
По его словам, оборона противника делится на три основных рубежа и работа по каждому эшелону ведется целенаправленно. В первом эшелоне вдоль линии боевого соприкосновения уничтожаются все огневые точки, блиндажи и пункты управления БПЛА с помощью FPV и ударных дронов с повышенным боезапасом.
Главная задача во втором эшелоне - лишить противника подвоза боеприпасов и материальных средств, уничтожая колесную технику.
"В третьем эшелоне - на дальних подступах - уничтожается техника, следующая к Купянску, а также выявляется и подавляется артиллерия, что лишает пехоту ВСУ на передовой огневой поддержки", - пояснил "Контора".
Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.
