В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 26.09.2025
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Сумской области полностью уничтожена штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Сумской области полностью уничтожена штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Полностью уничтожена штурмовая группа 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и американская боевая бронированная машина "Хамви", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Сумской области полностью уничтожена штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Полностью уничтожена штурмовая группа 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и американская боевая бронированная машина "Хамви", - сказал собеседник агентства.
