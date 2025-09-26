https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044478248.html
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Сумской области полностью уничтожена штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T06:35:00+03:00
2025-09-26T06:35:00+03:00
2025-09-26T06:35:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Сумской области полностью уничтожена штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Полностью уничтожена штурмовая группа 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и американская боевая бронированная машина "Хамви", - сказал собеседник агентства.
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
ВС России уничтожили штурмовую группу 47-й бригады ВСУ в Сумской области