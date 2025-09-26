https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044475815.html
Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области
Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.09.2025
Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T05:46:00+03:00
2025-09-26T05:46:00+03:00
2025-09-26T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9e5b95c65fac677aa7848266dd61586.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. "По координатам, полученным от разведчиков, операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" поразили антенны и ретрансляторы беспилотной авиации противника, нарушив координацию управления БПЛА. Кроме того, расчеты ударных FPV-дронов в воздухе уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров, которые пытались выполнить сброс боеприпасов на позиции наших подразделений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319415_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dd4b72f032a20d20c770a5445921a589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области
Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ