Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 26.09.2025
Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области
Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. "По координатам, полученным от разведчиков, операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" поразили антенны и ретрансляторы беспилотной авиации противника, нарушив координацию управления БПЛА. Кроме того, расчеты ударных FPV-дронов в воздухе уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров, которые пытались выполнить сброс боеприпасов на позиции наших подразделений", - говорится в сообщении.
2025
Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области

Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный
Оператор FPV-дрона ВС РФ
Оператор FPV-дрона ВС РФ
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"По координатам, полученным от разведчиков, операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" поразили антенны и ретрансляторы беспилотной авиации противника, нарушив координацию управления БПЛА. Кроме того, расчеты ударных FPV-дронов в воздухе уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров, которые пытались выполнить сброс боеприпасов на позиции наших подразделений", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
