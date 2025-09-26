https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044475815.html

Российские дроны уничтожили антенны связи ВСУ в Днепропетровской области

Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. "По координатам, полученным от разведчиков, операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" поразили антенны и ретрансляторы беспилотной авиации противника, нарушив координацию управления БПЛА. Кроме того, расчеты ударных FPV-дронов в воздухе уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров, которые пытались выполнить сброс боеприпасов на позиции наших подразделений", - говорится в сообщении.

