Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 26.09.2025
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР
Расчеты пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны. "Расчеты 152 мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.
2025
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР

Расчеты "Гиацинтов-Б" группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны.
"Расчеты 152 мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.
