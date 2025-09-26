https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044475398.html
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2025
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР
Расчеты пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T05:39:00+03:00
2025-09-26T05:39:00+03:00
2025-09-26T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600687_0:259:2894:1887_1920x0_80_0_0_4820b4607e70964116ded97cf823c5e2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны. "Расчеты 152 мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600687_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_fd376bbe838205bb4a32403634f26842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР
Расчеты "Гиацинтов-Б" группировки "Запад" уничтожили склады боеприпасов ВСУ