https://ria.ru/20250926/spetsoperatsiya-2044475398.html

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2025

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ЛНР

Расчеты пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T05:39:00+03:00

2025-09-26T05:39:00+03:00

2025-09-26T05:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600687_0:259:2894:1887_1920x0_80_0_0_4820b4607e70964116ded97cf823c5e2.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в ЛНР, сообщило журналистам Минобороны. "Расчеты 152 мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность