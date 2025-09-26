Рейтинг@Mail.ru
Парламент Словакии одобрил поправки о закреплении в конституции двух полов - РИА Новости, 26.09.2025
12:30 26.09.2025 (обновлено: 14:24 26.09.2025)
Парламент Словакии одобрил поправки о закреплении в конституции двух полов
Парламент Словакии одобрил поправки о закреплении в конституции двух полов - РИА Новости, 26.09.2025
Парламент Словакии одобрил поправки о закреплении в конституции двух полов
Парламент Словакии в пятницу в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского,... РИА Новости, 26.09.2025
БРАТИСЛАВА, 26 сен - РИА Новости. Парламент Словакии в пятницу в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского, следует из результатов голосования.В начале апреля депутаты словацкого парламента одобрили эти поправки в первом чтении. Второе чтение состоялось в июне. Из-за недостатка голосов для принятия документа было решено отложить третье чтение на сентябрь. Чтобы конституционные поправки были приняты, их должны были поддержать не менее 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания, в июне готовность проголосовать "за" выражали только 89 депутатов."Присутствовали 99 депутатов , 90 - за, одобрено", - сказал председатель парламента Рихард Раши, подводя итоги голосования, заседание транслировалось на сайте словацкого парламента в пятницу.Документ отправляется на подпись президенту Словакии.В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов - мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя "вертолетом, кошкой или собакой". В рамках этой инициативы в конституции будет прописано, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.В связи с расширением конституционного регулирования будет определено равенство мужчин и женщин при вознаграждении за выполненную работу. Поправки также закрепят в конституции суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, которые касаются защиты частной и семейной жизни, брака и семьи.Кроме этого, в главном документе страны пропишут право родителей принимать решение об участии детей в мероприятиях и обучении, которые выходят за рамки государственной программы. Информирование детей о вопросах полового воспитания и интимной жизни теперь будет осуществляться только с согласия их законных представителей.
БРАТИСЛАВА, 26 сен - РИА Новости. Парламент Словакии в пятницу в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского, следует из результатов голосования.
В начале апреля депутаты словацкого парламента одобрили эти поправки в первом чтении. Второе чтение состоялось в июне. Из-за недостатка голосов для принятия документа было решено отложить третье чтение на сентябрь. Чтобы конституционные поправки были приняты, их должны были поддержать не менее 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания, в июне готовность проголосовать "за" выражали только 89 депутатов.
"Присутствовали 99 депутатов , 90 - за, одобрено", - сказал председатель парламента Рихард Раши, подводя итоги голосования, заседание транслировалось на сайте словацкого парламента в пятницу.
Документ отправляется на подпись президенту Словакии.
В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов - мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя "вертолетом, кошкой или собакой". В рамках этой инициативы в конституции будет прописано, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.
В связи с расширением конституционного регулирования будет определено равенство мужчин и женщин при вознаграждении за выполненную работу. Поправки также закрепят в конституции суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, которые касаются защиты частной и семейной жизни, брака и семьи.
Кроме этого, в главном документе страны пропишут право родителей принимать решение об участии детей в мероприятиях и обучении, которые выходят за рамки государственной программы. Информирование детей о вопросах полового воспитания и интимной жизни теперь будет осуществляться только с согласия их законных представителей.
