Парламент Словакии одобрил поправки о закреплении в конституции двух полов

Парламент Словакии одобрил поправки о закреплении в конституции двух полов - РИА Новости, 26.09.2025

Парламент Словакии одобрил поправки о закреплении в конституции двух полов

Парламент Словакии в пятницу в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:30:00+03:00

2025-09-26T12:30:00+03:00

2025-09-26T14:24:00+03:00

в мире

словакия

парламент словакии

БРАТИСЛАВА, 26 сен - РИА Новости. Парламент Словакии в пятницу в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского, следует из результатов голосования.В начале апреля депутаты словацкого парламента одобрили эти поправки в первом чтении. Второе чтение состоялось в июне. Из-за недостатка голосов для принятия документа было решено отложить третье чтение на сентябрь. Чтобы конституционные поправки были приняты, их должны были поддержать не менее 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания, в июне готовность проголосовать "за" выражали только 89 депутатов."Присутствовали 99 депутатов , 90 - за, одобрено", - сказал председатель парламента Рихард Раши, подводя итоги голосования, заседание транслировалось на сайте словацкого парламента в пятницу.Документ отправляется на подпись президенту Словакии.В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов - мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя "вертолетом, кошкой или собакой". В рамках этой инициативы в конституции будет прописано, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.В связи с расширением конституционного регулирования будет определено равенство мужчин и женщин при вознаграждении за выполненную работу. Поправки также закрепят в конституции суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, которые касаются защиты частной и семейной жизни, брака и семьи.Кроме этого, в главном документе страны пропишут право родителей принимать решение об участии детей в мероприятиях и обучении, которые выходят за рамки государственной программы. Информирование детей о вопросах полового воспитания и интимной жизни теперь будет осуществляться только с согласия их законных представителей.

словакия

