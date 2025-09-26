https://ria.ru/20250926/sledstvie-2044709902.html

СК на Урале обвиняет Боброва и Черных в неправомерном получении субсидий

СК на Урале обвиняет Боброва и Черных в неправомерном получении субсидий - РИА Новости, 26.09.2025

СК на Урале обвиняет Боброва и Черных в неправомерном получении субсидий

Обоснованием для обвинения в мошенничестве председателя совета директоров "Корпорации СТС" и бенефициара Алексея Боброва стало неправомерное получение и... 26.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Обоснованием для обвинения в мошенничестве председателя совета директоров "Корпорации СТС" и бенефициара Алексея Боброва стало неправомерное получение и расходование субсидий от свердловского региона, говорится в заявлении АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"), размещенном на сайте холдинга "Корпорация СТС" - владельца "Облкоммунэнерго", дочерней компанией которого является "ОТСК". "В обоснование предъявленного обвинения в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) следствие ссылается на неправомерность получения и расходования субсидий в размере 508 миллионов рублей"- говорится в сообщении. По заявлению компании, ни председателю совета директоров данной корпорации Татьяне Черных, ни Боброву не вменяется хищение или присвоение субсидий либо нецелевое их расходование. "Следствие ставит под сомнение правомерность получения субсидии, полагая, что установленного АО "ОТСК" тарифа было достаточно для осуществления деятельности предприятия и необходимость в субсидии отсутствовала" - отметили в "ОТСК". Также "ОТСК" заявляет, что в части расходования выделенных денег претензии правоохранителей заключаются в том, что средства были потрачены предприятием на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Сообщается, что сумма, в неправомерном получении которой обвиняют Черных и Боброва, была получена за 2022-2023 годы. При этом, компания отмечает, что получение субсидий - это общепринятая практика среди региональных правительств с целью удержания тарифов на ЖКХ, по причине того, что тарифы не покрывают эксплуатационные расходы коммунальщиков. "Субсидии носили целевой характер и подлежали проверке и оценке министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области... Все документальные доказательства целевого расходования выделенных средств следствию представлены", - говорится в заявлении. Предприятие также подчеркивает, что дивиденды обществом не выплачивались, деньги направлялись исключительно на операционную деятельность, и Черных с Бобровым никак не могли их получить. Кроме того, в сообщении отмечается, что экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в показаниях подтвердил недофинансированность предприятия и неоднократные обращения с предложениями по нормализации тарифов. "В то же время, не соответствует действительности, что министерство энергетики и ЖКХ было введено в заблуждение о необходимости субсидий"- отметили в "ОТСК". Компания заявляет о невозможности подобной ситуации, так как на предприятии регулярно проводились аудиты и экспертизы. Также в заявлении подчеркивается, что компания считает, что показания Смирнова это способ избежать уголовного преследования. "ОТСК" выражает согласие со словами Черных на заседании суда 24 сентября о необходимости исследования документов следствием. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Боликов. В среду Верх-Исетский районный суд столицы Урала продлил срок задержания Носкову и Боликову еще на 72 часа, а Черных и Боброва инстанция отправила под стражу по 15 ноября. Адвокаты отправленных под стражу заявляли журналистам, что планируют обжаловать такое решение. В пятницу Носков был освобожден из под стражи, а Боликов арестован до 15 ноября.

