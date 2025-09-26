https://ria.ru/20250926/skolkovo-2044621794.html

"День ИИ" в Сколково пройдет 30 сентября

"День ИИ" в Сколково пройдет 30 сентября - РИА Новости, 26.09.2025

"День ИИ" в Сколково пройдет 30 сентября

"День ИИ" в Сколково пройдет 30 сентября, мероприятие посетят более 700 участников и экспертов, сообщает пресс-служба инновационного центра. РИА Новости, 26.09.2025

сколковский институт науки и технологий

искусственный интеллект (ии)

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "День ИИ" в Сколково пройдет 30 сентября, мероприятие посетят более 700 участников и экспертов, сообщает пресс-служба инновационного центра. Мероприятие пройдет на территории технопарка Сколково. Участники обсудят ключевые вызовы и вектор развития искусственного интеллекта в стране. В рамках события будут продемонстрированы не только новейшие сколковские разработки с применением ИИ, но и инфраструктура, обеспечивающая работу передовых роботизированных решений. Центральным событием станет панельная дискуссия "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия". На одной сцене соберутся топ-менеджеры крупных корпораций — от промышленности до финансового сектора. Они поделятся практикой использования искусственного интеллекта в разных отраслях и обсудят факторы, которые определяют скорость внедрения технологий в стране. Среди участников: профессор, директор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Евгений Бурнаев, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец, главный управляющий партнер ВЭБ.РФ Александр Павлов и другие. Также в рамках мероприятия пройдет обучающий интенсив "От кейса к практике: как внедрять ИИ с пользой для бизнеса". Модератор сессии на реальных примерах покажет, где бизнес может найти прямую выгоду от внедрения ИИ. Участники узнают, как технологии помогают находить новые источники прибыли, оптимизировать издержки и запускать продукты, востребованные рынком. Ученые Центра ИИ Сколтеха, который объединяет свыше 300 исследователей, инженеров и аспирантов, представят следующие проекты: 1. Спутниковые снимки: повышение четкости изображений и автоматическое распознавание объектов — для мониторинга инфраструктуры и природных процессов. 2. Атмосферные выбросы: локализация источников и оценка мощности по данным станций мониторинга; масштабирование на радиоактивные случаи и оптимизация сети датчиков. 3. Лед в Арктике: прогнозы погоды, состояния моря и льда для Северного морского пути — поддержка портов и логистики. 4. Природные пожары: оценка риска возникновения и моделирование распространения на основе спутниковых и метеоданных, рельефа и плотности населения. 5. ИИ-тексты: идентификация машинно-сгенерированного контента — снижение дезинформации и повышение медиаграмотности. 6. Автономный дрон: полеты по бортовым датчикам с онлайн-планированием траектории — инспекции и мониторинг в реальном времени. 7. "Часы старения": расчет биологического возраста по биомаркерам — от клинических показателей до эпигенетики (метилирование ДНК) — для персонализированной профилактики. Также компании сколковской экосистемы представят решения для развития ИТ-индустрии и обеспечения возможности работать с огромными массивами данных. Так, компания Fplus презентует вычислительный кластер enterprise уровня, который полностью состоит из оборудования, разработанного и собранного в России. Группа компаний "Инжиниринг+" продемонстрирует комплекс иммерсионного охлаждения ICE+, предназначенный для размещения и поддержания термостабильных режимов работы высокопроизводительного ИТ-оборудования. Обучать роботов искусственному интеллекту поможет система телеуправления манипуляторами для сбора данных о траекториях движения, которую представит Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (ISR Lab.)

2025

Новости

