Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Швеция проигнорировала предложение РФ о всеобъемлющем расследовании теракта на "Северных потоках" и не сочла нужным информировать Москву о ходе следствия, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.
Теракт на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море произошел три года назад.
"Как известно, Россия последовательно выступала за проведение всеобъемлющего, беспристрастного и профессионального расследования террористического акта, совершенного три года назад на газопроводе "Северный поток". Подчеркивали, что без участия российской стороны такое расследование невозможно. Швеция, тем не менее, как и другие европейские страны, чью территорию затронула эта диверсия, на это предложение не откликнулась", - сказали в посольстве.
В дипмиссии добавили, что шведские власти не сочли нужным информировать Россию о проводившемся на национальном уровне расследовании, которое в 2024 году было прекращено.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
11 сентября, 16:54