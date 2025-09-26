https://ria.ru/20250926/shvetsija-2044464376.html

Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам"

Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам" - РИА Новости, 26.09.2025

Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам"

Швеция проигнорировала предложение РФ о всеобъемлющем расследовании теракта на "Северных потоках" и не сочла нужным информировать Москву о ходе следствия,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T02:37:00+03:00

2025-09-26T02:37:00+03:00

2025-09-26T02:37:00+03:00

в мире

россия

сша

швеция

сеймур херш

дмитрий песков

джо байден

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:198:1828:1226_1920x0_80_0_0_d73601702023f1ecdb4aa63b137fbf10.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Швеция проигнорировала предложение РФ о всеобъемлющем расследовании теракта на "Северных потоках" и не сочла нужным информировать Москву о ходе следствия, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме. Теракт на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море произошел три года назад. "Как известно, Россия последовательно выступала за проведение всеобъемлющего, беспристрастного и профессионального расследования террористического акта, совершенного три года назад на газопроводе "Северный поток". Подчеркивали, что без участия российской стороны такое расследование невозможно. Швеция, тем не менее, как и другие европейские страны, чью территорию затронула эта диверсия, на это предложение не откликнулась", - сказали в посольстве. В дипмиссии добавили, что шведские власти не сочли нужным информировать Россию о проводившемся на национальном уровне расследовании, которое в 2024 году было прекращено. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019892149.html

https://ria.ru/20250911/germanija-2041248056.html

россия

сша

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, швеция, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2