Рейтинг@Mail.ru
Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/shvetsija-2044464376.html
Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам"
Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам"
Швеция проигнорировала предложение РФ о всеобъемлющем расследовании теракта на "Северных потоках" и не сочла нужным информировать Москву о ходе следствия,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:37:00+03:00
2025-09-26T02:37:00+03:00
в мире
россия
сша
швеция
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:198:1828:1226_1920x0_80_0_0_d73601702023f1ecdb4aa63b137fbf10.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Швеция проигнорировала предложение РФ о всеобъемлющем расследовании теракта на "Северных потоках" и не сочла нужным информировать Москву о ходе следствия, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме. Теракт на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море произошел три года назад. "Как известно, Россия последовательно выступала за проведение всеобъемлющего, беспристрастного и профессионального расследования террористического акта, совершенного три года назад на газопроводе "Северный поток". Подчеркивали, что без участия российской стороны такое расследование невозможно. Швеция, тем не менее, как и другие европейские страны, чью территорию затронула эта диверсия, на это предложение не откликнулась", - сказали в посольстве. В дипмиссии добавили, что шведские власти не сочли нужным информировать Россию о проводившемся на национальном уровне расследовании, которое в 2024 году было прекращено. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019892149.html
https://ria.ru/20250911/germanija-2041248056.html
россия
сша
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:27:1828:1398_1920x0_80_0_0_22e85a5b65e758e53fb3a96c7aa44b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, швеция, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Швеция, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам"

Швеция проигнорировала предложение об участии России в следствии по "Севпотокам"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Швеция проигнорировала предложение РФ о всеобъемлющем расследовании теракта на "Северных потоках" и не сочла нужным информировать Москву о ходе следствия, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.
Теракт на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море произошел три года назад.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Посол России в Швеции рассказал о расследовании по "Северным потокам"
30 мая, 06:11
"Как известно, Россия последовательно выступала за проведение всеобъемлющего, беспристрастного и профессионального расследования террористического акта, совершенного три года назад на газопроводе "Северный поток". Подчеркивали, что без участия российской стороны такое расследование невозможно. Швеция, тем не менее, как и другие европейские страны, чью территорию затронула эта диверсия, на это предложение не откликнулась", - сказали в посольстве.
В дипмиссии добавили, что шведские власти не сочли нужным информировать Россию о проводившемся на национальном уровне расследовании, которое в 2024 году было прекращено.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
11 сентября, 16:54
 
В миреРоссияСШАШвецияСеймур ХершДмитрий ПесковДжо БайденГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала