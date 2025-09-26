https://ria.ru/20250926/shtrafy-2044647929.html

В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба

В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба - РИА Новости, 26.09.2025

В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба

Штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение или невыполнение решений регионального оперативного штаба, относящихся к безопасности граждан, будут взиматься... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:27:00+03:00

2025-09-26T17:27:00+03:00

2025-09-26T17:27:00+03:00

брянская область

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825299686_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_c6ed8007c34b9c22b9f57e89894b6eec.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение или невыполнение решений регионального оперативного штаба, относящихся к безопасности граждан, будут взиматься в Брянской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Брянской области инициировала установление административной ответственности за нарушение или неисполнение обязательных решений регионального оперативного штаба, которые касаются непосредственно безопасности граждан. Соответствующие изменения в закон Брянской области "Об административных правонарушениях на территории Брянской области" были поддержаны депутатами на заседании областной думы 26 сентября 2025 года. Неисполнение таких решений повлечет за собой штрафы от 1 до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Полномочиями по составлению протоколов по новой статье наделен департамент региональной безопасности, по рассмотрению - мировые судьи, уточнила прокуратура.

https://ria.ru/20250926/vsu-2044591220.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, общество