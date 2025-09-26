https://ria.ru/20250926/shtrafy-2044647929.html
В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба
В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба - РИА Новости, 26.09.2025
В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба
Штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение или невыполнение решений регионального оперативного штаба, относящихся к безопасности граждан, будут взиматься... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:27:00+03:00
2025-09-26T17:27:00+03:00
2025-09-26T17:27:00+03:00
брянская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825299686_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_c6ed8007c34b9c22b9f57e89894b6eec.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение или невыполнение решений регионального оперативного штаба, относящихся к безопасности граждан, будут взиматься в Брянской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Брянской области инициировала установление административной ответственности за нарушение или неисполнение обязательных решений регионального оперативного штаба, которые касаются непосредственно безопасности граждан. Соответствующие изменения в закон Брянской области "Об административных правонарушениях на территории Брянской области" были поддержаны депутатами на заседании областной думы 26 сентября 2025 года. Неисполнение таких решений повлечет за собой штрафы от 1 до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Полномочиями по составлению протоколов по новой статье наделен департамент региональной безопасности, по рассмотрению - мировые судьи, уточнила прокуратура.
https://ria.ru/20250926/vsu-2044591220.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825299686_102:0:1046:708_1920x0_80_0_0_603f2a2925fce89846f0d8977c68dd85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, общество
Брянская область, Россия, Общество
В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба
В Брянской области ввели штрафы за нарушение или невыполнение решений оперштаба