26.09.2025
17:27 26.09.2025
В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба
брянская область
россия
общество
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение или невыполнение решений регионального оперативного штаба, относящихся к безопасности граждан, будут взиматься в Брянской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Брянской области инициировала установление административной ответственности за нарушение или неисполнение обязательных решений регионального оперативного штаба, которые касаются непосредственно безопасности граждан. Соответствующие изменения в закон Брянской области "Об административных правонарушениях на территории Брянской области" были поддержаны депутатами на заседании областной думы 26 сентября 2025 года. Неисполнение таких решений повлечет за собой штрафы от 1 до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Полномочиями по составлению протоколов по новой статье наделен департамент региональной безопасности, по рассмотрению - мировые судьи, уточнила прокуратура.
брянская область
россия
брянская область, россия, общество
Брянская область, Россия, Общество
© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение или невыполнение решений регионального оперативного штаба, относящихся к безопасности граждан, будут взиматься в Брянской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура Брянской области инициировала установление административной ответственности за нарушение или неисполнение обязательных решений регионального оперативного штаба, которые касаются непосредственно безопасности граждан. Соответствующие изменения в закон Брянской области "Об административных правонарушениях на территории Брянской области" были поддержаны депутатами на заседании областной думы 26 сентября 2025 года. Неисполнение таких решений повлечет за собой штрафы от 1 до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Полномочиями по составлению протоколов по новой статье наделен департамент региональной безопасности, по рассмотрению - мировые судьи, уточнила прокуратура.
ПВО России - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Глава Брянской области рассказал об атаке беспилотников
Вчера, 15:12
 
Брянская областьРоссияОбщество
 
 
