https://ria.ru/20250926/sarkozi-2044564193.html

Премьер Венгрии поддержал экс-президента Франции Саркози

Премьер Венгрии поддержал экс-президента Франции Саркози - РИА Новости, 26.09.2025

Премьер Венгрии поддержал экс-президента Франции Саркози

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту Франции Николя Саркози, заявив, что против него развернута "охота на ведьм" из-за его... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:02:00+03:00

2025-09-26T14:02:00+03:00

2025-09-26T14:41:00+03:00

в мире

венгрия

франция

ливия

николя саркози

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044579265_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_4e80f8de6ccfe206e42e0abdac94c09a.jpg

БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту Франции Николя Саркози, заявив, что против него развернута "охота на ведьм" из-за его патриотической позиции. В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию. "Ещё один день, ещё одна охота на ведьм против европейского патриота. Преследование президента Николя Саркози должно быть прекращено! Президент Саркози - человек чести. Желаю ему много сил в его борьбе за справедливость. Господин президент, венгерские патриоты с вами!" - написал Орбан в соцсети Х. Отец Саркози происходит из венгерского дворянского рода, родился в Будапеште и покинул Венгрию в 1944 году. Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

https://ria.ru/20250926/frantsiya-2044482712.html

https://ria.ru/20250926/sarkozi-2044458389.html

венгрия

франция

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, франция, ливия, николя саркози, виктор орбан