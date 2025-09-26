Премьер Венгрии поддержал экс-президента Франции Саркози
Орбан: против Саркози развернулась "охота на ведьм" из-за патриотической позиции
© Getty Images / Remon HaazenБывший президент Франции Николя Саркози общается с прессой после оглашения приговора по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году
Бывший президент Франции Николя Саркози общается с прессой после оглашения приговора по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту Франции Николя Саркози, заявив, что против него развернута "охота на ведьм" из-за его патриотической позиции.
"Ещё один день, ещё одна охота на ведьм против европейского патриота. Преследование президента Николя Саркози должно быть прекращено! Президент Саркози - человек чести. Желаю ему много сил в его борьбе за справедливость. Господин президент, венгерские патриоты с вами!" - написал Орбан в соцсети Х.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
