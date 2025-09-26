Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету
11:25 26.09.2025
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету - РИА Новости, 26.09.2025
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету
Пассажиру рейса Azur Air стало плохо в готовящемся к вылету самолету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", на борт прибыли медики, но спасти человека не... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пассажиру рейса Azur Air стало плохо в готовящемся к вылету самолету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", на борт прибыли медики, но спасти человека не удалось, сообщила пресс-служба авиакомпании. "При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось", - говорится в сообщении. Как уточнили в авиакомпании, для проведения необходимых мероприятий рейс был задержан, на время ожидания пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
azur air, происшествия, екатеринбург, кольцово (аэропорт)
Azur Air, Происшествия, Екатеринбург, Кольцово (аэропорт)
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету

В Кольцово пассажир умер на борту готовящегося к вылету рейса Azur Air

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пассажиру рейса Azur Air стало плохо в готовящемся к вылету самолету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", на борт прибыли медики, но спасти человека не удалось, сообщила пресс-служба авиакомпании.
«
"При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось", - говорится в сообщении.
Как уточнили в авиакомпании, для проведения необходимых мероприятий рейс был задержан, на время ожидания пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи
21 августа, 14:26
Azur Air, Происшествия, Екатеринбург, Кольцово (аэропорт)
 
 
