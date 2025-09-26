https://ria.ru/20250926/samolet-2044518576.html
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету
Пассажиру рейса Azur Air стало плохо в готовящемся к вылету самолету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", на борт прибыли медики, но спасти человека не удалось
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пассажиру рейса Azur Air стало плохо в готовящемся к вылету самолету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", на борт прибыли медики, но спасти человека не удалось, сообщила пресс-служба авиакомпании. "При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось", - говорится в сообщении. Как уточнили в авиакомпании, для проведения необходимых мероприятий рейс был задержан, на время ожидания пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету
В Кольцово пассажир умер на борту готовящегося к вылету рейса Azur Air