В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету

В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету

В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету

Пассажиру рейса Azur Air стало плохо в готовящемся к вылету самолету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", на борт прибыли медики, но спасти человека не...

2025-09-26

2025-09-26T11:25:00+03:00

2025-09-26T11:25:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пассажиру рейса Azur Air стало плохо в готовящемся к вылету самолету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", на борт прибыли медики, но спасти человека не удалось, сообщила пресс-служба авиакомпании. "При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось", - говорится в сообщении. Как уточнили в авиакомпании, для проведения необходимых мероприятий рейс был задержан, на время ожидания пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

екатеринбург

