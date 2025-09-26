Финансовую самостоятельность муниципалитетов повысили в Ростовской области

https://ria.ru/20250926/rostov-2044628004.html

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Финансовую самостоятельность городов и районов повысили в Ростовской области, сообщает правительство региона. Изменения в областной закон о межбюджетных отношениях органов госвласти и местного самоуправления в области инициировал губернатор региона Юрий Слюсарь. В пятницу депутаты по единогласно поддержали законопроект. Документ направлен на улучшение финансового положения муниципальных образований и повышение самостоятельности местных властей. "С 1 января 2026 года будут значительно увеличены нормативы отчислений от НДФЛ для местных бюджетов. Так, для городских округов – с 10% до 15%, для муниципальных районов – с 10% до 20%, а для сельских поселений – с 4% до 6% от доли налога, зачисляемой в бюджеты муниципальных районов", - говорится в сообщении. Будет также сохранено 100% платы за негативное воздействие на окружающую среду в местных бюджетах. Несмотря на изменения в федеральном Бюджетном кодексе, которые переводят эти доходы в регион, Ростовская область сохранит действующий порядок в поддержку муниципалитетов. По прогнозам министерства финансов региона, дополнительные поступления в бюджеты городов и районов составят в 2026 году – 7,7 миллиарда рублей, в 2027 году – 8,5 миллиарда рублей, в 2028 году – 9,3 миллиарда рублей. Эти средства позволят местным администрациям более уверенно планировать социально-экономическое развитие, реализовывать инфраструктурные проекты и повышать качество жизни людей. Ранее глава региона неоднократно указывал на необходимость расширить самостоятельность местных бюджетов. "Будем укреплять местные бюджеты, чтобы у муниципалитетов были реальные возможности решать насущные проблемы и быстро реагировать на запросы людей", - сказал Слюсарь на церемонии вступления в должность. По словам председателя законодательного собрания области Александра Ищенко, такое решение показывает приоритеты правительства Ростовской области в отношении органов местного самоуправления. "Важно, что при этом дотации муниципалитетам сокращены не будут. Это принципиальная позиция, а не просто перекидывание доходов из одной строчки бюджета в другую", - подчеркнул он.

