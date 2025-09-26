Рейтинг@Mail.ru
Поддержку семей с детьми расширили в Ростовской области - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
14:10 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/rostov-2044568361.html
Поддержку семей с детьми расширили в Ростовской области
Поддержку семей с детьми расширили в Ростовской области - РИА Новости, 26.09.2025
Поддержку семей с детьми расширили в Ростовской области
Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили ряд поправок в областные законы, расширив социальную поддержку семей с детьми, сообщил... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:10:00+03:00
2025-09-26T14:10:00+03:00
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972469111_569:95:2990:1457_1920x0_80_0_0_50047aa1b0032ce0b7145ebf3ae34a81.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили ряд поправок в областные законы, расширив социальную поддержку семей с детьми, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. "Мы принимаем целый ряд законов, связанных с поддержкой семей с детьми в Ростовской области. В частности, вносим поправки в областной закон "О социальной поддержке детства в Ростовской области", - сказал он журналистам. Ищенко уточнил, что компенсация на оплату услуг ЖКХ среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается во время их пребывания в социальном учреждении, семье опекуна, попечителя или в приемной семье. При этом если дети приобретают полную дееспособность до достижения совершеннолетия, например, устраиваясь на работу, то право на данную меру поддержки они теряют. Депутаты сочли, что это неправильно, поэтому установили компенсацию на оплату услуг ЖКХ и в этих случаях. Изменения вступили в силу с 1 сентября. То есть, за текущий месяц компенсация будет уже выплачена. Кроме того, по словам Ищенко, в начале года была утверждена такая мера поддержки молодых и многодетных семей, как компенсация в размере 50% стоимости обучения одного из детей в организациях среднего и высшего профессионального образования. Поправками депутаты уточнили формулировку закона, которая теперь даст возможность семье получить компенсацию за обучение вне зависимости от того, в каком регионе России будет учиться ребенок. Еще одно решение, которое действует с начала года - это организация проката предметов первой необходимости для новорожденных. Этой мерой пользуются молодые студенческие семьи, а также одинокие матери. Согласно новым поправкам, расширяются категории граждан, которые могут воспользоваться данной мерой поддержки. Теперь пунктами проката предметов первой необходимости для новорожденных смогут воспользоваться семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, а также семьи участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20250916/semi-2042195867.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972469111_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_2e9f4f0acf970fa0d78a952fe1356c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко
Поддержку семей с детьми расширили в Ростовской области

В Ростовской области расширили социальную поддержку семей с детьми

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Семья во время прогулки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили ряд поправок в областные законы, расширив социальную поддержку семей с детьми, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
"Мы принимаем целый ряд законов, связанных с поддержкой семей с детьми в Ростовской области. В частности, вносим поправки в областной закон "О социальной поддержке детства в Ростовской области", - сказал он журналистам.
Ищенко уточнил, что компенсация на оплату услуг ЖКХ среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается во время их пребывания в социальном учреждении, семье опекуна, попечителя или в приемной семье. При этом если дети приобретают полную дееспособность до достижения совершеннолетия, например, устраиваясь на работу, то право на данную меру поддержки они теряют.
Депутаты сочли, что это неправильно, поэтому установили компенсацию на оплату услуг ЖКХ и в этих случаях. Изменения вступили в силу с 1 сентября. То есть, за текущий месяц компенсация будет уже выплачена.
Кроме того, по словам Ищенко, в начале года была утверждена такая мера поддержки молодых и многодетных семей, как компенсация в размере 50% стоимости обучения одного из детей в организациях среднего и высшего профессионального образования. Поправками депутаты уточнили формулировку закона, которая теперь даст возможность семье получить компенсацию за обучение вне зависимости от того, в каком регионе России будет учиться ребенок.
Еще одно решение, которое действует с начала года - это организация проката предметов первой необходимости для новорожденных. Этой мерой пользуются молодые студенческие семьи, а также одинокие матери. Согласно новым поправкам, расширяются категории граждан, которые могут воспользоваться данной мерой поддержки. Теперь пунктами проката предметов первой необходимости для новорожденных смогут воспользоваться семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, а также семьи участников специальной военной операции.
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты
16 сентября, 12:27
 
Ростовская областьРостовская областьАлександр Ищенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала