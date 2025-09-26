https://ria.ru/20250926/rostov-2044568361.html

Поддержку семей с детьми расширили в Ростовской области

ростовская область

александр ищенко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили ряд поправок в областные законы, расширив социальную поддержку семей с детьми, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. "Мы принимаем целый ряд законов, связанных с поддержкой семей с детьми в Ростовской области. В частности, вносим поправки в областной закон "О социальной поддержке детства в Ростовской области", - сказал он журналистам. Ищенко уточнил, что компенсация на оплату услуг ЖКХ среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается во время их пребывания в социальном учреждении, семье опекуна, попечителя или в приемной семье. При этом если дети приобретают полную дееспособность до достижения совершеннолетия, например, устраиваясь на работу, то право на данную меру поддержки они теряют. Депутаты сочли, что это неправильно, поэтому установили компенсацию на оплату услуг ЖКХ и в этих случаях. Изменения вступили в силу с 1 сентября. То есть, за текущий месяц компенсация будет уже выплачена. Кроме того, по словам Ищенко, в начале года была утверждена такая мера поддержки молодых и многодетных семей, как компенсация в размере 50% стоимости обучения одного из детей в организациях среднего и высшего профессионального образования. Поправками депутаты уточнили формулировку закона, которая теперь даст возможность семье получить компенсацию за обучение вне зависимости от того, в каком регионе России будет учиться ребенок. Еще одно решение, которое действует с начала года - это организация проката предметов первой необходимости для новорожденных. Этой мерой пользуются молодые студенческие семьи, а также одинокие матери. Согласно новым поправкам, расширяются категории граждан, которые могут воспользоваться данной мерой поддержки. Теперь пунктами проката предметов первой необходимости для новорожденных смогут воспользоваться семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, а также семьи участников специальной военной операции.

ростовская область

