Путин назвал одно из преимуществ страны

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Многообразие регионов РФ является преимуществом страны, считает президент России Владимир Путин."Уважаемые коллеги, безусловно, у каждого региона есть своя специфика, свои в чём-то отличные от других текущие задачи. Но именно такое многообразие - одно из сильнейших преимуществ нашей страны", - заявил Путин на встрече с избранными главами регионов, говоря об особенностях проведения ЕДГ-2025 на местах.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В период Единого дня голосования (ЕДГ) избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.

