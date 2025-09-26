https://ria.ru/20250926/rossiya-2044668429.html
Путин назвал одно из преимуществ страны
Путин назвал одно из преимуществ страны
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Многообразие регионов РФ является преимуществом страны, считает президент России Владимир Путин."Уважаемые коллеги, безусловно, у каждого региона есть своя специфика, свои в чём-то отличные от других текущие задачи. Но именно такое многообразие - одно из сильнейших преимуществ нашей страны", - заявил Путин на встрече с избранными главами регионов, говоря об особенностях проведения ЕДГ-2025 на местах.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В период Единого дня голосования (ЕДГ) избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.
