Россия и Мьянма подписали дорожную карту по мирному атому

Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества в области мирного атома на 2025-2026 годы, сообщил "Росатом". РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества в области мирного атома на 2025-2026 годы, сообщил "Росатом". "Двадцать шестого сентября на международном форуме "Мировая атомная неделя" прошла встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма, старшим генералом Мин Аун Хлайном. Стороны положительно оценили достигнутый прогресс по реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Республики Союз Мьянма, результаты работы по развитию ядерной инфраструктуры и формированию позитивного общественного мнения в отношении атомных технологий", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области подготовки кадров для атомной отрасли Мьянмы, а также дальнейшего развития национальной нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества, необходимой для успешной реализации проекта АЭС малой мощности. "Для структурирования дальнейшей работы по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, была подписана дорожная карта по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях на 2025-2026 гг", - говорится в сообщении.

