14:36 26.09.2025
Замглавы МАГАТЭ рассказал об уникальном российском реакторе
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уникальный, самый мощный в мире научный реактор МБИР, строящийся в России, даст возможность получать результаты, необходимые для замыкания ядерного топливного цикла и развития атомной энергетики будущего, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
"Росатом" ускорит разработку проекта реактора-мусорщика
27 августа, 09:05
"Росатом" ускорит разработку проекта реактора-мусорщика
27 августа, 09:05
Испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого ядерного топливного цикла планируется вести на базе Международного центра исследований в Ульяновской области, и Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, сказал Путин.
"Речь идет о реакторе МБИР в Димитровграде, он будет обладать уникальным нейтронным спектром и уникальными возможностями. Этот исследовательский реактор позволяет испытывать новые конструкционные материалы, испытывать топливо", - отметил Чудаков.
Другие реакторы тоже позволяют проводить подобные эксперименты, но у реактора МБИР будут гораздо большие возможности, пояснил замглавы МАГАТЭ.
"Поэтому этот уникальный реактор... будет использован максимально, в том числе для новых реакторов типа реактора со свинцовым теплоносителем, "быстрого" реактора, который используется в проекте "Прорыв", - сказал Чудаков.
Многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР строится на площадке предприятия "Росатома" Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде (Ульяновская область). На уникальном российском научном реакторе будут работать ученые из более чем 15 стран.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
Более 40 экспертов "Росатома" представили разработки на "Технопроме-2025"
30 августа, 10:00
Более 40 экспертов "Росатома" представили разработки на "Технопроме-2025"
30 августа, 10:00
 
