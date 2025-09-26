https://ria.ru/20250926/rassledovanie--2044503032.html

СК завершил расследование дела о взрывах на АЗС в Дагестане

СК завершил расследование дела о взрывах на АЗС в Дагестане

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Завершено расследование дела владельца автозаправки в Дагестане, взрывы на которой привели к гибели 13 человек в 2024 году, сообщили РИА Новости в СК РФ. Двадцать седьмого сентября 2024 года в подвальных помещениях АЗС на окраине Махачкалы, расположенной вдоль федеральной автодороги Р-217 "Кавказ", произошла утечка газовоздушной смеси. Прогремели два взрыва, в результате которых погибли 13 человек, еще 11 были госпитализированы в медицинские учреждения. Владелец заправки Марат Джанхуватов сперва был отправлен в СИЗО, затем переведен под домашний арест. "Следственными органами СК России по республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении владельца автозаправочной станции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый нанял неаккредитованных работников для реконструкции газопровода, что нарушило нормы безопасности. Установлена прямая связь между нарушениями и трагедией. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

