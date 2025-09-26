Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников
07:14 26.09.2025 (обновлено: 07:25 26.09.2025)
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 55 БПЛА противника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сводке.Российские бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Работа ПВО
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 55 БПЛА противника, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сводке.
Российские бойцы ликвидировали:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
