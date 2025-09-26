Рейтинг@Mail.ru
Путин: россияне понимают, через что сейчас проходит страна - РИА Новости, 26.09.2025
18:56 26.09.2025
Путин: россияне понимают, через что сейчас проходит страна
Россияне понимают ответственный исторический момент, через который проходит страна, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне понимают ответственный исторический момент, через который проходит страна, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, наши люди понимают тот ответственный момент исторический, через который проходит страна. И поддерживают нас с вами", - сказал он на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: россияне понимают исторический момент, через который проходит Россия

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне понимают ответственный исторический момент, через который проходит страна, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, наши люди понимают тот ответственный момент исторический, через который проходит страна. И поддерживают нас с вами", - сказал он на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Важно оправдать доверие россиян, заявил Путин
Вчера, 18:22
 
РоссияВладимир Путин
 
 
