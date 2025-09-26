https://ria.ru/20250926/putin-2044685759.html
Путин: россияне понимают, через что сейчас проходит страна
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне понимают ответственный исторический момент, через который проходит страна, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, наши люди понимают тот ответственный момент исторический, через который проходит страна. И поддерживают нас с вами", - сказал он на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
