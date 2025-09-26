https://ria.ru/20250926/putin-2044678103.html

Путин рассказал, от чего зависит успех всей России

Путин рассказал, от чего зависит успех всей России - РИА Новости, 26.09.2025

Путин рассказал, от чего зависит успех всей России

От успехов работы на местах зависит успех всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. От успехов работы на местах зависит успех всей России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это уж точно: от ваших успехов, от успехов работы на местах, зависит успех всей страны", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В период Единого дня голосования (ЕДГ) избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.

