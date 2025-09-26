https://ria.ru/20250926/putin-2044678103.html
Путин рассказал, от чего зависит успех всей России
Путин рассказал, от чего зависит успех всей России
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. От успехов работы на местах зависит успех всей России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это уж точно: от ваших успехов, от успехов работы на местах, зависит успех всей страны", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В период Единого дня голосования (ЕДГ) избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.
