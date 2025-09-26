https://ria.ru/20250926/putin-2044671040.html
Путин поручил активнее привлекать в управленческие команды ветеранов СВО
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам активнее привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции, в первую очередь выпускников программы "Время героев".Он отметил, что масштаб стоящих перед избранными главами регионов задач и вызовов, на которые сейчас отвечает Россия, предъявляют новые, более высокие требования к системе управления и людям, работающим в органах власти."Здесь важны не только профессиональные, но и личные качества, готовность трудиться прежде всего на благо России, служить ее интересам. Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции. Я все время об этом говорю. В первую очередь, выпускников, действующей на федеральном уровне программы "Время героев" и ее региональных аналогов", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов.
