https://ria.ru/20250926/putin-2044569060.html
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак - РИА Новости, 26.09.2025
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:11:00+03:00
2025-09-26T14:11:00+03:00
2025-09-26T14:18:00+03:00
владимир путин
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Рабочий завтрак", - говорится в сообщении.В пятницу президенты двух стран провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили строительство АЭС в Белоруссии, вопросы покупки газа у "Газпрома", а также ряд региональных проблем.
https://ria.ru/20250926/vstrecha-2044532854.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_302d42c14df1b3ed8c6be017e55a46ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, газпром
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Газпром
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак в Кремле