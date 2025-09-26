https://ria.ru/20250926/putin-2044569060.html

Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак

Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак

Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 26.09.2025

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Рабочий завтрак", - говорится в сообщении.В пятницу президенты двух стран провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили строительство АЭС в Белоруссии, вопросы покупки газа у "Газпрома", а также ряд региональных проблем.

Новости

