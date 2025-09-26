Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 26.09.2025 (обновлено: 14:18 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/putin-2044569060.html
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак - РИА Новости, 26.09.2025
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:11:00+03:00
2025-09-26T14:18:00+03:00
владимир путин
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Рабочий завтрак", - говорится в сообщении.В пятницу президенты двух стран провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили строительство АЭС в Белоруссии, вопросы покупки газа у "Газпрома", а также ряд региональных проблем.
https://ria.ru/20250926/vstrecha-2044532854.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_302d42c14df1b3ed8c6be017e55a46ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, газпром
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Газпром
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак

Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак в Кремле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Рабочий завтрак", - говорится в сообщении.
В пятницу президенты двух стран провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили строительство АЭС в Белоруссии, вопросы покупки газа у "Газпрома", а также ряд региональных проблем.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин и Лукашенко обсудили строительство АЭС в Белоруссии и ситуацию в мире
Вчера, 17:36
 
Владимир ПутинБелоруссияРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала