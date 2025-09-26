https://ria.ru/20250926/putin-2044552044.html

Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии

Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2025

Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко построить на востоке Белоруссии АЭС, в том числе с расчётом на... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T13:33:00+03:00

2025-09-26T13:33:00+03:00

2025-09-26T13:33:00+03:00

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044541912_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_64d5f89636d50a050efa30578301ae34.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко построить на востоке Белоруссии АЭС, в том числе с расчётом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, заявил, что вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф. На встрече с Путиным в Кремле в пятницу Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, в том числе для обеспечения электроэнергией новых регионов России. Он отметил, что если будет принято решение о строительстве нового энергоблока или новой станции, строительство сразу начнётся. "Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал Путин. "Это самое главное", - отреагировал Лукашенко на слова российского лидера.

https://ria.ru/20250926/putin--2044548934.html

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире