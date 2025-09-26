https://ria.ru/20250926/putin-2044552044.html
Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии
Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2025
Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко построить на востоке Белоруссии АЭС, в том числе с расчётом на... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко построить на востоке Белоруссии АЭС, в том числе с расчётом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, заявил, что вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф. На встрече с Путиным в Кремле в пятницу Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, в том числе для обеспечения электроэнергией новых регионов России. Он отметил, что если будет принято решение о строительстве нового энергоблока или новой станции, строительство сразу начнётся. "Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал Путин. "Это самое главное", - отреагировал Лукашенко на слова российского лидера.
