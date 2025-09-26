https://ria.ru/20250926/putin-2044545997.html
Путин: Россия лидирует среди партнеров Белоруссии по объему инвестиций
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, он составляет 4,5 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "По накопленным инвестициям - 4,5 миллиарда долларов - тоже Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии", - сказал Путин.
