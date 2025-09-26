https://ria.ru/20250926/putin-2044491770.html
Встреча Путина с председателем ЦИК. Прямая трансляция
Встреча Путина с председателем ЦИК. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой по итогам выборов. РИА Новости, 26.09.2025
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой по итогам выборов.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой по итогам выборов.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой по итогам выборов.