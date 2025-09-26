https://ria.ru/20250926/putin--2044548087.html
Путин поблагодарил Лукашенко за внимательное отношение к взаимодействию
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за внимательное отношение ко всем направлениям взаимодействия. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за внимательное отношение ко всем направлениям взаимодействия. "Хочу вас поблагодарить за такое внимательное отношение ко всем направлениям нашего взаимодействия. Я очень рад вас видеть, добро пожаловать", - сказал Путин во время встречи с Лукашенко в Кремле.
