Путин поблагодарил Лукашенко за внимательное отношение к взаимодействию

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за внимательное отношение ко всем направлениям взаимодействия. "Хочу вас поблагодарить за такое внимательное отношение ко всем направлениям нашего взаимодействия. Я очень рад вас видеть, добро пожаловать", - сказал Путин во время встречи с Лукашенко в Кремле.

