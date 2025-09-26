https://ria.ru/20250926/proizvodstvo-2044524283.html
Производство сухарей и сушек в Подмосковье выросло на 10,3%
Производство сухарей и сушек в Подмосковье выросло на 10,3% - РИА Новости, 26.09.2025
Производство сухарей и сушек в Подмосковье выросло на 10,3%
Предприятия Подмосковья выпустили более 120 тысяч тонн сухарей, хлебцов и сушек за семь месяцев 2025 года, что на 10,3% превысило показатели аналогичного... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили более 120 тысяч тонн сухарей, хлебцов и сушек за семь месяцев 2025 года, что на 10,3% превысило показатели аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Предприятия региона сочетают традиционные рецептуры с современными технологиями, что позволяет выпускать качественную продукцию с увеличенным сроком хранения. В ведомстве отмечают положительную динамику развития отрасли. Рост производства хлебобулочных изделий подтверждает востребованность продукции подмосковных производителей. Так, за весь 2024 год объем производства хлебобулочных изделий длительного хранения в Московской области составил 185,5 тысячи тонн.
Производство сухарей и сушек в Подмосковье выросло на 10,3%
