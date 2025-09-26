https://ria.ru/20250926/pozhar-2044473854.html
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона - РИА Новости, 26.09.2025
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона
На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона в Telegram-канале."Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", — говорится в заявлении.При этом фрагменты дрона упали и на одной из улиц станицы Голубицкой в Темрюкском районе. По предварительным данным, раненых и разрушений нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
