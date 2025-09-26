Рейтинг@Mail.ru
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 26.09.2025 (обновлено: 05:28 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/pozhar-2044473854.html
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона - РИА Новости, 26.09.2025
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона
На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T05:14:00+03:00
2025-09-26T05:28:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
краснодарский край
темрюкский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_6:98:2413:1452_1920x0_80_0_0_963e56a35d75337b0429619f6d99db82.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона в Telegram-канале."Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", — говорится в заявлении.При этом фрагменты дрона упали и на одной из улиц станицы Голубицкой в Темрюкском районе. По предварительным данным, раненых и разрушений нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250925/pozhar-2044193179.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, темрюкский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Темрюкский район, Вооруженные силы Украины
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона

На Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар, никто не пострадал

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона в Telegram-канале.
"Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", — говорится в заявлении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
На Кубани вспыхнул пожар на предприятии после падения обломков БПЛА
Вчера, 08:29
При этом фрагменты дрона упали и на одной из улиц станицы Голубицкой в Темрюкском районе. По предварительным данным, раненых и разрушений нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала